Inspirée par la rédactrice de mode et influenceuse Stephanie Broek , j'ai donc décidé de créer une garde-robe capsule, un dressing soigneusement sélectionné et organisé, composé uniquement de pièces de qualité et de "must-have" - que je me suis procurée de la manière la plus durable possible. (J'avais également un déménagement à l'horizon, et mon nouveau dressing était loin de la penderie que mon mari et moi partagions, et dont j'occupais déjà 95 %). Je me suis donc engagée à ne plus acheter de nouvelles pièces et à ne plus acheter que des pièces seconde main et vintage à l'avenir.