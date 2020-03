Ce compte Instagram compile les meilleurs looks du confinement

Le compte Instagram Working From Home Fits existe depuis à peine plus d'une semaine, mais il a déjà rallié plus de 12K abonnés et offre un répit bien nécessaire au stress interminable du COVID-19. Le principe est simple : les abonnés soumettent leurs looks de confinement les plus originaux et ces derniers finissent sur le flux du compte Instagram, accompagnés d'un commentaire aussi excentrique que la tenue.