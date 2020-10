18 praktische & stylishe Geschenkideen für alle, die im Homeoffice arbeiten

Vielleicht gehörst du zu den Leuten, die das ganze Jahr über Geschenke besorgen, um den vorweihnachtlichen Einkaufsstress zu umgehen. Vielleicht bist gerade jetzt auf der Suche nach einem Präsent, weil eine*r deiner Lieben bald Geburtstag hat. Vielleicht willst du aber einfach nur jemandem (oder dir selbst) eine kleine Freude bereiten, weil es für sie oder ihn gerade alles nicht so leicht ist. In jedem Fall bist du hier genau an der richtigen Adresse, wenn du auf der Suche nach einem Geschenk für jemanden bist, der oder die aktuell im Homeoffice arbeitet