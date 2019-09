Was ihr dabei hilft, ein kleines bisschen mehr Struktur in ihren chaotischen Alltag zu bringen? Kleidung, die sie dabei unterstützt. Heißt im Speziellen: Jeans, die perfekt sitzen und Style und Performance perfekt miteinander kombinierbar machen. Der Go-to-Klassiker in Genevieves Kleiderschrank ist die 7 For All Mankind's Luxe Vintage jeans mit LYCRA® dualFX®, ein vintage-inspiriertes Modell, das ihren persönlichen Stil mit den Herausforderungen einer dreifachen Mutter und der nötigen Flexibilität für den Alltag vereint. Es ist die Art von Kleidungsstück, mit der die Outfitsuche am Morgen kein Problem mehr ist, in dem man sich immer und überall gut und gekleidet fühlt.