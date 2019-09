Der Gedanke, dass ich ein Stück Familiengeschichte trage, ein Eckpfeiler der Liebe meiner Eltern, rührt mich. „Und die weiße Flokatijacke. Oma und meine Schwestern haben die Jacke nicht verstanden, aber die musste ich mir von meinem ersten Lehrlingsgehalt als Fotografin einfach leisten. Auf die war ich so stolz“, erzählt sie. Dazu trug sie eine Jeans von Levi's. „Ich werde nie vergessen, dass meine Mutter ins Bad kam, als ich mit meiner besten Freundin in der Badewanne saß, um die Levi's hauteng zu machen. Wir haben sie vorher mit Sand abgerieben und dann haben wir uns in die Wanne gesetzt. Used Look für eine so teure und vor allem neue Jeans? Das konnte deine Oma natürlich nicht begreifen. Die ist vom Glauben abgefallen“, erinnert sie sich lachend. Dann malt sie ihre lustigen Abende am Lagerfeuer aus, Gitarren-Jams am See und dem regelmäßigen Kleidertausch mit ihrer besten Freundin. Irgendwann stimmt sie sogar „Hey Jude“ von den Beatles an.