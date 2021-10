Si mon style oscille entre énergie féminine et masculine, mon idée du power dressing est simple : un blazer et un pantalon, parce que les silhouettes franches et droites me donnent un sentiment de puissance. J'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'une sorte de "doigt d'honneur" au male gaze, que je subvertissais ce que l'on attendait de moi en tant que femme (bien sûr, j'aime aussi porter des robes et des jupes). Mais mon monde a basculé après une conversation avec une amie qui m'a fait réfléchir en me disant : "Attends, et si le power dressing n'était que le patriarcat incarné ?".