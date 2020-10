Un tourbillon de micro-tendances et de changements de paradigmes sont responsables de l'explosion de ces garçons en tenue de soubrette. C'est la manifestation spooky du phénomène "femboy" de plus en plus populaire. Cet été, on avait vu la demande pour "maid outfit" faire un bond ici et là sur Internet, probablement dûs à un personnage particulièrement mignon d'Animal Crossing qui en a surpris plus d'un·e en portant une tenue de soubrette qu'on lui a offert. Mais cette tenue fait spécifiquement écho aux uniformes portés dans les "maid cafés" japonais, ainsi que par les personnages d'un certain nombre d'animes populaires.