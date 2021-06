Elle et moi avons discuté par e-mail des raisons pour lesquelles elle pense que l'hypergamie requiert une part de "féminité". "Les femmes féminines possèdent la douceur, la nature nourricière, la vulnérabilité et une capacité à compléter le divin masculin pour créer l'harmonie", me dit-elle. "Un homme de grande valeur va désirer la complémentarité du divin féminin pour se sentir inspiré, pour protéger, pour pourvoir et se sentir indispensable. C'est la nature humaine, et c'est ainsi que les hommes et les femmes sont faits". Je bloque. Vraiment. Cette idée rigide et patriarcale de la féminité qui est censée être nécessaire pour s'assurer un homme de "grande valeur" semble, pour moi, être plus une question de contrôle facile qu'autre chose. Campbell aborde ce point au cours de notre discussion. "Les gens, les femmes en particulier, ne sont pas toujours capables de reconnaître leur propre valeur ; ils vont chercher tout ce que la société dit qu'il est bon d'obtenir", dit-elle. "On vous dit qu'avoir un homme beau et qui réussit vous aidera à vous sentir en sécurité, mais nombreuses sont les femmes qui ne se sentent pas en sécurité. Bien que cela semble différent selon les sociétés, cela revient toujours à la même chose : le contrôle".