Par ailleurs, des sites communautaires tels que l'Asexual Visibility and Education Network ( AVEN ), qui diffuse des informations sur l'asexualité et offre un espace de rencontre aux personnes qui s'identifient comme asexuelles, enregistrent un nombre d'utilisateur·ices inscrit·es plus élevé que jamais. Depuis 2010, il est passé de 22 460 membres à plus de 100 000 en 2018.Dans cet article, trois femmes qui s'identifient comme asexuelles nous racontent la réalité de faire des rencontres sans vouloir faire l'amour - ainsi que les avantages et les difficultés qui se présentent en cours de route.