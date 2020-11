"D'après mon expérience, beaucoup de gens se concentrent sur l'aspect physique de la transition et sur le fait de correspondre aux critères physiques", explique Eva à R29. "Je pensais que l'hormonothérapie et la chirurgie feraient de moi ce que je suis. Trois ans plus tard, l'image que j'ai de moi-même est tellement différente de celle que j'avais à l'époque. Je me sens beaucoup plus en paix parce que je n'essaie plus de poursuivre cette image de corps idéal". Eva mentionne que la course à l'acceptation d'un idéal met simplement une pression accrue sur les personnes transgenres. "Cela accentue la dysphorie de genre, aggrave les problèmes de santé mentale, comme la dépression, et peut augmenter le risque de suicide", explique Eva. Une étude récente a révélé que les personnes transgenres qui ont été victimes de discrimination, notamment de harcèlement et de violence, sont plus susceptibles de souffrir de problèmes de santé mentale et de penser au suicide. Des études menées en France, en Europe et aux Etats-Unis mettent en évidence des chiffres alarmants : tandis que le risque de passage à l'acte est 2 à 5 fois plus élevé chez les jeunes LGBTQ que chez les jeunes hétérosexuel.le.s, les personnes trans ont jusqu’à 10 fois plus de risque de passer à l'acte que leurs pairs cisgenres. En outre, 69 % des jeunes trans auraient déjà eu des pensées suicidaires.