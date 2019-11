Ich bin nicht single, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Single zu sein ist nichts, was ein „weil“ hat. Aber Selbstliebe schon. Ich sehe so aus, weil ich es will. Denn diese Version meiner Selbst macht mich glücklich. Nein, ich sehe nicht aus wie ein Insta-Model , das in einem Infinity-Pool in Thailand herumplanscht – das werde ich auch nie. Aber wie ich aussehe, sollte für den Richtigen, vollkommen genug sein. In meinem Haus, vor meinem Spiegel, wird die Schönheit immer dem einzelnen Menschen und seinem einzigartigen Geschmack überlassen bleiben und nichts wird jemals verändert oder „verbessert“, um die Aufmerksamkeit des anderen Geschlechts zu erregen. Ich bin mir sicher, da draußen gibt es jemanden, der mich perfekt findet – und zwar so wie ich bin!