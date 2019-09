Das bekannteste Aushängeschild für die Pony-Frisur ist wohl It-Girl und Moderatorin Alexa Chung. Die stilsichere Londonerin bezaubert uns seit Jahren mit ihrer immer perfekt und trotzdem lässig sitzenden Frisur und coolen Looks. Neben Alexa Chung, setzen aber auch andere Stars immer wieder auf's selbe Pferd, denn mit einem Pony kann man seinen Typ super schnell und radikal verändern, um sich ganz neu in Szene zu setzen.



Auch beim Blick auf die internationalen Laufstege wird ziemlich schnell klar, dass uns der Pony noch eine ganze Weile erhalten bleibt und wie vielseitig der Klassiker Pony doch sein kann.



Vorhang auf für die stylischen Frisuren mit Pony in 2017:



Baby Bang Pony

Hoppla, der Pony wird anscheinend immer kürzer und verdeckt schon lange nicht mehr die ganze Stirn. Die Baby Bangs – kurze gerade oder auch fransig geschnittene Ponys – sind auf dem Vormarsch und dominieren die Ponyfrisuren im kommenden Jahr. Gesehen bei Girlboss Sophia Amorurso (Gründerin & Inhaberin Nasty Gal).