Wenn man dann plötzlich Dreißig wird, sieht man einige Dinge anders. Nun hätte ich plötzlich gerne Blumen und weiß gar nicht so recht warum. Das Bedürfnis, bei anderen Frauen mitspielen zu wollen, ist größer als meine Skepsis. Man wird mit der Zeit immer einsamer. Freundinnen verlieren durch den Alltag als Frau oder Mutter gemeinsame Themen mit mir. Meine männlichen Freunde gehen nicht mehr aus, weil sie jetzt eine Familie haben. Die Angst, nicht dazuzugehören, wächst in mir von Tag zu Tag. So bin ich wohl fälschlicherweise zu der Annahme gekommen, dass ich mir aufrichtig wünsche, dass man mich als Frau wahrnimmt. Ausgelöst durch blanken Neid, denn in den letzten Jahren und Monaten ist einiges passiert. 30 ist so eine magische Zahl. Alle ehemaligen Freundinnen heiraten derzeit, sind es schon längst oder haben inzwischen Kinder. Teilweise sogar mehrere. Sie sind Familien. Sie übernehmen Verantwortung. Ich hingegeben bin kinderlos und weiß manchmal gar nicht so recht warum. Meine Zukunft ist unbestimmt und theoretisch ist noch alles offen, denn ich bin niemandem etwas schuldig und trage die oben angesprochene Verantwortung schlichtweg nicht. Es ist nicht so, dass ich das entschieden hätte, sondern dass Leben steckte mich nach und nach in diese Position, von der ich je nach Lebensphase nicht weiß, ob es das Beste oder Schlechteste ist, was mir jemals passieren konnte. Aber so ist es nunmal.