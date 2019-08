Fast alles verliert irgendwann seinen Reiz. Nur auf den berühmt-berüchtigsten Club der Welt scheint dies nicht zuzutreffen. Das Berghain steckt mitten in der Pubertät und feiert in diesem Jahr seinen dreizehnten Geburtstag. Die Begeisterung für die Technoinstanz lässt trotzdem nicht nach. Jedes Wochenende stehen sich Tausende die Beine in den Bauch, um am strengen Blick von Türsteher Sven Marquart vorbei zu kommen.