Ich bin nie pleite, habe etliche Pläne und Ziele und jobbe nebenbei. Ich bin seit fünf Jahren in einer Beziehung, die zwar das eine oder andere Erdbeben bestehen musste, aber letztlich all das überdauert hat. Ich trinke nur noch selten, schlafe genug und habe einen sortierten Ordner mit all den wichtigen bürokratischen Unterlagen. Mein Basilikum in der Küche gedeiht bereits seit über einem Jahr und trägt sogar fucking Blüten. Ich würde fast sagen, ich habe mein Leben im Griff und schäme mich trotzdem, weil ich das Gefühl habe, ich müsste in meinem Alter ganz andere Dinge tun. Zumindest mal das Studium abbrechen, MDMA nehmen, auswandern wollen oder all mein Geld für etwas verprassen, das mir für einen kurzen Moment gefällt. „Das Y in Generation Y steht doch schließlich für Yolo!“, heule ich in meine selbstgemachte Kürbiscremesuppe und lege mich um 23 Uhr ins Bett. Ich fühle mich unnormal: Bin ich die Einzige, die kein Abenteuer braucht? Bin ich zu vernünftig?