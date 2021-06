TDA/H : un trouble encore sous-diagnostiqué chez la femme

Il est intéressant de noter que la plupart des adultes diagnostiqués, 55 % selon les deux études publiées dans la revue JAMA Psychiatry , s'avèrent également être des femmes. L'étude suggère que les personnes diagnostiquées à l'âge adulte étaient plus susceptibles d'avoir un QI au-dessus de la moyenne : "Cela est peut-être dû au fait que les symptômes ne sont pas handicapants avant les enjeux croissants d'études plus avancée et plus exigeante". Et pourtant, parce que le trouble rend difficile la concentration et le calme, il peut être plus difficile pour les personnes atteintes de TDA/H de réussir leurs études et leur vie professionnelle.