Wie diese muslimischen Frauen ihre Sexualität zurückerobern

Eine Instagram-Umfrage unter 615 Muslim:innen ergab, dass nur neun Prozent von ihnen in ihrer Jugend im religiösen Umfeld irgendeine Form von Sexualkunde erfahren hatten. Die jemenitisch-britische Musikerin Noha Al-Maghafi, bekannt als Intibint , erinnert sich daran, wie sie im Jemen in der sechsten Klasse dazu aufgefordert wurde, die Seiten zur Fortpflanzung aus ihrem Biologie-Buch zu reißen. In der neunten Klasse gab ihre Bio-Lehrerin den Mädchen dann heimlich eine Stunde über Sex, weil einige der Schülerinnen kurz vor der Ehe standen . Für andere muslimische Frauen beschränkt sich die Sexualkunde hingegen vielleicht bloß auf ein paar zugeflüsterte Worte ihrer Mütter kurz vor der Hochzeitsnacht, die sie darauf hinweisen, nach dem Sex zu duschen, um wieder rein zu werden. Was davor passiert, müssen sich viele Frauen selbst aus dem zusammenreimen, was sie von anderen hören, in Zeitschriften lesen oder in Film und Fernsehen sehen