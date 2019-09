Bin ich wieder in Europa und versuche durch meine Artikel ein bisschen West und Ost zu vereinen oder als Europäerin eine Einsicht in das alltägliche Leben von Musliminnen in Europa zu geben, so begebe ich mich laut Einigen in die Opferrolle. Dann bekomme ich Hassnachrichten per Email und “soll mich in meine Heimat schleichen".