Mehr Vielfalt und weniger Stereotypen – so lassen sich die Forderungen, die in den vergangenen Monaten um Emojis laut wurden, in einem Satz zusammenfassen. Mit Erfolg: Mittlerweile gibt es nicht nur Motive mit unterschiedlichen Hautfarben, sondern auch Designs von Frauen, die einen anderen Job haben als Prinzessin. Außerdem ist Sport im Emoji-Universum endlich nicht mehr nur Männersache.Rayouf Alhumedhi geht das noch nicht weit genug, berichtet Mashable : Die 15-jährige Saudi-Arabierin lebt in Berlin, ist Muslima und hat bei Unicode Consortium einen Vorschlag für Emoji-Designs mit Kopftuch eingereicht. „Wir freuen uns darüber, dass Unicode in den letzten Jahren für mehr Vielfalt bei den Emojis gesorgt hat. Das reicht aber nicht aus. Die Welt hat viele verschiedene Facetten und auch wir müssen repräsentiert werden“, schreibt sie in ihrem Entwurf zum Emoji-Design. Eine männliche Variante gibt es in Rayouf Alhumedhis Vorschlag übrigens auch – das Emoji trägt die Kufiya.Unicode Consortium ist eine Non-Profit-Organisation, die festlegt, welche Emojis auf unsere Smartphones kommen. Designs einreichen kann jeder, laut Mashable werden alle bis zum 1. Oktober abgeschickten Vorschläge für eine Veröffentlichung im nächsten Jahr diskutiert.„Ich möchte repräsentiert und wahrgenommen werden“, betont Rayouf Alhumedhi im Ask Me Anything-Thread zu ihrem Projekt auf der Plattform Reddit. Alexis Ohanian ist Mitgründer der Seite, unterstützt Rayouf Alhumedhi und ist als Co-Autor des Hijab-Emojivorschlags mit aufgeführt. Fragt mich alles nimmt man bei Reddit wörtlich: Eine Person stellt sich oder ihr Projekt kurz vor und beantwortet dann schriftlich Dinge, die Nutzer darüber wissen möchten. „Ich fühle mich befreiter, wenn ich ein Kopftuch trage, weil ich selbst dafür verantwortlich bin, was ich bedecken möchte und was nicht“, schreibt die 15-Jährige auf die Frage, warum Kopftücher ihrer Meinung nach nicht zu patriarchalischen Strukturen beitragen, die Frauen unterdrücken.