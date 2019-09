Burkaphob – was für ein Schlagwort, das CDU-Politiker Jens Spahn da im Interview mit der Welt voller Wucht herausschmetterte. Er forderte ein generelles Vollverschleierungsverbot in Deutschland. Und die CSU springt mit auf den diskriminierenden Zug: „Die Vollverschleierung widerspricht der Gleichberechtigung von Mann und Frau und macht eine Identifikation der Person unmöglich", sagte CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt. Eine Burka stehe ihrer Meinung nach für die „Ablehnung der westlichen Werte und unseres Menschenbildes."Das Kopftuch, der Hidschab, der Nikab oder die Burka – im Koran tauchen drei Stellen auf, die sich im weitesten Sinne mit der Bedeckung der Frau beschäftigen. Die Auslegung und persönliche Umsetzung findet individuell statt und das sollte sie auch! Vor allem in einem Land, in dem Religionsfreiheit groß geschrieben wird. Hallo, Deutschland.Während die Politiker von ihrer Phobie sprechen, reden junge Frauen von ihrem Lebensgefühl. Für die einen bedeutet Verschleierung Bedrohung, für die anderen Schutz. Für die nächste Statussymbol. R29 hat über die Sharing-App Whisper , auf der anonym Fragen und Statements gepostet werden können, Aussagen von jungen Muslimen zum Thema zusammengetragen: