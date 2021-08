Les positions musulmanes orthodoxes sur le sexe ont été interprétées et transmises principalement par les hommes, donc voir des porte-parole musulman·es s'efforcer de changer le discours autour du sexe dans les communautés musulmanes est assez révolutionnaire. Cependant, les femmes ne sont pas les seules à lever le voile sur la sensibilisation et l'empowerment dans le domaine de la sexualité. Habeeb Akande est un historien musulman basé au Royaume-Uni, éducateur sexuel et auteur de sept livres, dont A Taste of Honey : Sexuality and Erotology in Islam. À l'occasion de la Journée internationale de l'orgasme féminin, le 8 août, il a organisé un webinaire pour permettre aux hommes d'en apprendre davantage sur le plaisir féminin. "Je suis passionné par la sensualité féminine et je vise à combler le fossé de l'orgasme entre les sexes", dit-il. "Je crois que chaque homme devrait savoir comment mener une femme à jouir jusqu'à ce qu'elle soit vraiment satisfaite, et que chaque femme devrait comprendre son corps et se sentir en droit de prendre du plaisir avec son homme."