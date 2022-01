Als nahöstliche Muslima hätte ich mir Ms. Marvel nie erträumt

So eine Besetzung ist nämlich alles andere als selbstverständlich: Muslim:innen sehen sich nur selten in so großem Stil repräsentiert. Ich persönlich erlebte das zum Beispiel erst 2019, als die Comedy-Drama-Serie Ramy erschien. Zum ersten Mal in 29 Jahren erkannte ich mich selbst, meine Familie und meine Kultur auf dem Bildschirm wieder. Es war unheimlich bewegend für mich, eine muslimisch-amerikanischen Familie in erster Generation aus dem Nahen Osten so dargestellt zu sehen – und dann auch noch in der perfekten Kombination aus lustig, authentisch, emotional und stereotypisch. Das „Terrorist:innen“-Klischee suchte man hier vergeblich. Die Schauspieler:innen und Crew kamen aus dem Nahen Osten. Diese Serie wurde für uns gedreht. Und was noch toller war: Als ich sie meinen nicht-nahöstlichen Freund:innen empfiehl, gefiel sie ihnen genauso gut wie mir. Ich war irgendwie stolz auf diese Serie – als gehörte sie uns in gewisser Hinsicht. Diese Anerkennung von außerhalb unserer nahöstlichen Blase hatte ich vorher nie gespürt.