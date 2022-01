Die besten neuen Serien-Releases in Deutschland 2022

Einer der am heißesten erwarteten Disney+-Releases ist Pam & Tommy, in der sich Lily James und Sebastian Stan in das Skandalpärchen der 90er verwandelt. Fantasy-Fans lauern schon seit Ewigkeiten auf Amazon Prime Videos The Lord of the Rings, die letztes Jahr in Neuseeland gedreht wurde – und Netflix steht kurz vor der Premiere der zweiten Staffel Bridgerton. Ich persönlich freue mich am meisten auf How I Met Your Father, weil ich Hilary Duff vermisse. Und eine weibliche Perspektive à la How I Met Your Mother ist ja auch längst überfällig!