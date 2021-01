Als ich zum ersten Mal seit fast 20 Jahren unverschleiert in der Öffentlichkeit durch einen Park ging, brannten meine Ohren. Bevor ich das Haus an diesem Tag verließ, hatte ich mich geistig auf diesen Moment vorbereitet: auf das Gefühl, wenn der Wind durch mein Haar wehen oder eine Strähne über meine Wange streichen würde. Das, was mir von diesem Tag aber am meisten im Gedächtnis bleiben wird, ist das intensive, für mich ungewöhnliche Stechen in meinen Ohren, für das die frische Frühlingsluft draußen verantwortlich war.