Seit Corona habe ich panische Angst vor Bakterien – auch beim Sex

Es hatte sich gut angefühlt, so gut. Demnach war ich überrascht, als ich feststellte, dass mir Tränen über die Wangen liefen. Wieso weinte ich? Ich hatte mir das doch so sehr gewünscht. Da war allerdings diese furchtbare Stimme in meinem Kopf, die mich immer wieder fragte, ob ich mir denn auch vorher die Hände gewaschen hätte. Ich wusste, dass ich sie mir gewaschen hatte, doch der Gedanke klammerte sich in mir fest. Ich schnappte nach Luft, und mein panisches Hirn malte sich aus, wie meine Vagina verfaulte, weil ich mir nicht genug Mühe gegeben hatte, sie keimfrei zu halten . Ein paar Minuten später beruhigte ich mich zwar wieder, doch hatte mir diese Panikattacke wirklich Angst gemacht – und ich beschloss, eine Weile lang nicht zu masturbieren. Natürlich ging es mir mit dieser Entscheidung aber nicht besser.