Solltest du deine Vagina mit Seife waschen?

Wann immer es um das Waschen des weiblichen Intimbereichs geht, hört man immer wieder die Behauptung, die Vagina sei eine Art „selbstreinigender Ofen“. Und da ist auch irgendwo was dran, bestätigt die Gynäkologin Dr. Alyssa Dweck , Autorin von The Complete A To Z For Your V . Deine Vagina – womit übrigens der innere Teil deiner Genitalien gemeint ist – reinigt sich tatsächlich selbst. Darin leben nämlich gute Bakterien, die den vaginalen pH-Wert im sauren Bereich ( ja, deine Vagina ist sauer! ) und damit sauber und gesund halten, erklärt Dr. Dweck. „Sie braucht also keine gründliche Reinigung. Eigentlich gar keine.“ Du brauchst deine Vagina also nicht zu waschen – und solltest es sogar gar nicht. Ansonsten riskierst du nämlich, deinen pH-Wert aus der Balance zu werfen und dir zum Beispiel eine Pilzinfektion oder bakterielle Vaginose einzufangen. Aber was ist mit der Vulva, dem äußeren Intimbereich? Solltest du die waschen?