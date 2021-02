Warum du nach dem Training einen verschwitzten Schritt hast

„Du hast eine Menge Schweißdrüsen in der Becken- und Leistengegend. Deshalb ist es also völlig normal, in diesem Bereich zu schwitzen“, sagt Dr. Leah Millheiser , klinische Assistenzprofessorin für Geburtshilfe und Gynäkologie an der Stanford University. „Ich kenne keine einzige Person, die trainiert und danach dort unten komplett trocken ist.“ Ob du nun also an einem heißen Tag im Auto sitzt, Sport treibst oder einfach nur im Freien faulenzt, deine Leistengegend wird so oder so mit der Zeit damit anfangen, Schweiß herzustellen. Dieser Bereich unseres Körpers ist nämlich von Natur aus sehr warm, sagt sie. Wenn deine Schweißproduktion in dieser Gegend aber besonders ausgeprägt ist, gibt es ein paar gesundheitliche Bedenken, die du auf jeden Fall beachten solltest: