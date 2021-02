Deine Vagina juckt? Das könnten die Ursachen dafür sein

Obwohl Laien oft Vaginalduschen empfehlen, raten Ärzt:innen davon ab. Die Scheide sei ihnen zufolge nämlich ein „selbstreinigender Ofen“. Aus diesem Grund sei also keine solche Tiefenreinigung vonnöten. Scheidenspülungen können nämlich zu einem Ungleichgewicht in deinem vaginalen Säure-Basen-Haushalt und so zu Juckreiz führen. Expert:innen weisen auch darauf hin, dass sich Symptome einer bereits bestehenden Infektion durch die Verwendung solcher Duschen nur verschlimmern