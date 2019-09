„Sex ist auf jeden Fall eine Form von Training. Manchmal ist es sogar mit moderatem Sport vergleichbar“, erklärt Dr. Tina M. Penhollow , die am Department of Exercise Science and Health Promotion an der Florida Atlantic University arbeitet. Wie effektiv Sex im Vergleich zu Sport ist, hängt allerdings vor allem von zwei Faktoren ab: von der Intensität und der Regelmäßigkeit. Zum Beispiel wirkt sich langsamer Blümchensex natürlich ganz anders auf deinen Körper aus als Sex im Stehen. Außerdem macht es einen Unterschied, ob du einmal pro Monat ausgiebigen Sex hast oder täglich einen Quickie – vor allem, wenn es um die Verbesserung der Ausdauer und des Herz-Kreislauf-Systems geht. Auch, wenn wir diese Punkte natürlich nicht vernachlässigen dürfen, ist es ganz interessant, sich mal ein paar Zahlen anzuschauen.