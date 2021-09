Le savon est-il recommandé pour la toilette de votre vagin ?

Chaque fois qu'une personne veut faire comprendre à quel point les douches vaginales sont inutiles (et potentiellement dangereuses), elle compare le vagin à un four autonettoyant. C'est une comparaison tout à fait valable, selon Alyssa Dweck , gynécologue à New York et autrice de The Complete A To Z For Your V . Votre vagin - qui, entre parenthèses, désigne la partie intérieure de vos organes génitaux - se nettoie tout seul. Il y a de bonnes bactéries à l'intérieur de votre vagin qui maintiennent son pH dans la zone acide (oui, votre vagin est acide), ce qui le maintient propre et en bonne santé, explique le Dr Dweck : "Il n'a donc pas besoin d'être frotté vigoureusement, ni même d'être frotté du tout, à vrai dire". Non seulement vous n'avez pas besoin de nettoyer votre vagin, mais il n’est vraiment pas recommandé de le faire, sous peine de déséquilibrer votre pH naturel et de provoquer des infections comme les mycoses ou la vaginose bactérienne. Mais qu'en est-il de votre vulve , la partie extérieure de vos organes génitaux ? Est-il nécessaire de la laver ?