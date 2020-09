Ce que j’ai appris en photographiant 100 vulves (contenu explicite)

"Il y avait une énorme quantité de confiance, de vulnérabilité et de connaissances partagées dans ces entretiens", dit-elle à propos du tournage du documentaire. "J'ai pleuré avec plusieurs femmes. Toutes les femmes de l'équipe ont pleuré quand une dame nous a raconté son histoire de MGF, c'était incroyablement émouvant". Une histoire en particulier a profondément touché Laura, car elle reflétait sa propre expérience de la fausse couche : "Je me souviens d'être allée aux toilettes et mon monde s'est écroulé. Je me souviens avoir regardé dans les toilettes et ça ressemblait à du foie haché, comme elle le disait. Je me suis dit : Mon bébé est dans les toilettes ; je vais devoir tirer la chasse. Cette expérience était si profonde et primale, son histoire m'a vraiment frappée".