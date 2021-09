Alors, que faut-il changer pour que les sous-vêtements soient plus inclusifs ? Gaby me dit que Cherri s'attaque à la situation sur trois fronts : des sous vêtements plus large et plus long pour couvrir tous les types de lèvres ; un coton biologique doux, moins irritant pour les lèvres qui dépassent ; et des teintures biologiques, pour éviter toute irritation supplémentaire.