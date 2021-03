Marques de mode : arrêtez de simuler l’inclusion des plus-size

Cette critique peut sembler exagérée - après tout, si les mannequins sur les photos entrent dans les vêtements, quel mal y a-t-il à le célébrer ? Le problème essentiel ici est que c'est d'une image dont il est question, et non d'une réelle représentation. Et cette image empêche les consommateur·ices de faire avancer les choses et permet aux marques de se reposer sur leurs lauriers. La grande majorité de la communauté plus-size se voit vendre des vêtements sur des mannequins qui se situent à l'extrémité la plus petite du spectre grande taille - mais qu'en est-il du reste d'entre nous ? Lorsque je vois des photos de mannequins comme Lucy Knell et Imani Randolph - respectivement mannequin ronde et créatrice de contenu qui ont toutes deux fait beaucoup pour faire avancer la représentation des personnes rondes et de corpulence moyenne - sur le fil Instagram du label culte londonien House of Sunny, j'ai l'espoir que la marque s'adresse à un éventail de tailles plus large. En réalité, elle propose des tailles XS-XL, ce qui, d'après son tableau des tailles , correspond aux tailles 34 à 42.