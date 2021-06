Syndrome des ovaires polykystiques et sexualité : 5 choses à savoir

Selon le Dr Shannon Clark, les symptômes physiques caractéristiques du SOPK sont la prise de poids, la pilosité excessive, l'acné et la perte des cheveux. Mais cela n'est pas vrai pour tous les cas de SOPK ; certaines personnes ne présentent aucune des manifestations physiques courantes, mais ressentent néanmoins les aspects internes de la maladie. Le SOPK est également la première cause d'infertilité féminine, et de nombreuses personnes atteintes du SOPK souffrent simultanément de troubles métaboliques et cardiovasculaires coexistants, comme le diabète et l'hypertension. "Tous ces facteurs réunis peuvent affecter directement la fonction sexuelle d'une femme", a déclaré la Dre Clark.