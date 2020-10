Ich habe 100 Vulven fotografiert – das habe ich gelernt (NSFW)

Laura ist selbst eine der 100 in ihrem Buch. Diese Erfahrung hat ihr eigenes Körperbild stark verändert: „Ich dachte immer, die Narbe von meinem Dammschnitt sei riesig. Dass man sie sofort sehen und fühlen würde. Doch sie ist kaum sichtbar. Ich hatte mich bloß an die Erinnerung geklammert, nicht an die körperliche Realität. Jetzt weiß ich, wie schön meine Vulva ist , und das ist ein starkes Gefühl.“