Deine Schamlippen sind dunkler als die von anderen? Mach dir keine Sorgen!

Dr. Mackay sagt, es ist wichtig, nicht zu vergessen, dass Vulven so individuell sein können wie die Personen, den sie gehören. „Sie können in Farbe, Größe und Form variieren. Frauen sollten wissen, dass jede einzigartig ist und dass Abweichungen beim äußeren Erscheinungsbild in den meisten Fällen ganz normal sind.“ Und das bestätigen auch wissenschaftliche Untersuchungen. So heißt es beispielsweise in einer Studie : „In Bezug auf das Aussehen der äußeren weiblichen Genitalien herrscht große Variabilität vor. Die Sexualfunktion scheint davon nicht von abhängig zu sein“.