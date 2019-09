Zufragen, wie eine „normale“ Vulva aussieht, sagt der plastische Chirurg Dr. David Caminer, ist „dasselbe wie zu fragen wie ein normales Gesicht oder eine normale Nase aussieht’“. Mit anderen Worten, erklärt er, „kann man nicht sagen, dass es einen Standard gibt.“ Obwohl Dr. Caminer sich bewusst ist, wie sehr die weiblichen Genitalien variieren könne, von Größe über Pigmentierung bis hin zu Proportionen, ist er dennoch Teil der Liposuktionsindustrie in Australien, einem der vielen Länder, in denen diese Art von Eingriff (bei dem die inneren oder äußeren Schamlippen einer Frau mit einer Schere oder einem Skalpell beschnitten werden) immer populärer wird, ebenso in den USA und anderen Ländern. Das liegt zum Großteil an den Ansichten vieler Menschen, was an weiblichen Körpern „akzeptabel“ ist, absurderweise aber auch ein etwas Anderem – Zensur.