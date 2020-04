Wie mir die Gebetszeiten im Islam helfen, die Selbst-Isolation zu überstehen

Als Freelancerin arbeitete ich theoretisch die ganze Zeit von zu Hause aus. Aber die Wirklichkeit sah meist anders aus: Oft ging ich in Büros, Co-working-Spaces, Cafés oder Bibliotheken. Fünfmal am Tag zu beten, war deswegen nicht immer möglich – auch wenn die einzelnen Gebete nur fünf bis 15 Minuten lang sind, was in etwa einer Stunde Yoga entspricht. Und die Gebete waren auch nicht immer die höchste Priorität in meinem Alltag. Wenn ich zur Gebetszeit bei einem Meeting anwesend sein musste, dann betete ich einfach danach. Immerhin wollte ich meine Auftraggeber*innen nicht warten lassen. Für Muslim*innen wie mich bringt das Home Office und das Social Distancing also einen unerwarteten Vorteil mit sich: Wir können endlich die eine Sache machen, die in unserem modernen Arbeitsleben kaum Platz hat.