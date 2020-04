Comment ma foi musulmane rend le confinement supportable

Non seulement la flexibilité du travail a permis de trouver plus facilement un endroit propice pour prier, mais la prière elle-même est devenue une partie intégrante de la structure qui maintient mon bien-être et celui des autres. Dans un article publié dans The Professional Medical Journal , le Dr Misbah Ghous parle des bienfaits de la salaah sur la santé physique et mentale. Selon le Dr Ghous, les différentes postures de la salaah - debout, incliné, prosterné et assis - allongent diverses parties du corps, ce qui contribue à une certain apaisement de l'esprit. Comme pour le yoga, une grande partie de la salaah est dans le mouvement, ce qui reflète les différentes étapes que nous traversons dans la vie. Lorsque nous nous levons et louons Dieu, ça symbolise notre capacité à surmonter l'obscurité et le fait que nous avons les outils pour le faire. Autrement dit que les choses sont temporaires, surtout les mauvaises. La répétition d'actes physiques et mentaux simples qui vous font vous sentir bien et en paix, même si ce n'est que pour 5 à 10 minutes, contribue à rendre la journée plus facile à gérer et encourage à la fois la conscience de soi et le dépassement de soi.