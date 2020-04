Die erste Person, die die Impfung erhielt, war Jennifer Haller aus Seattle. Einen Tag danach gab sie Refinery29 ein Interview und erzählte über das Verfahren und den getesteten Impfstoff. Etwa einen Monat später, am Dienstag, dem 14. April, erhielt sie nun die zweite und letzte Dosis. Wir nutzten die Gelegenheit, uns bei ihr zu melden. Haller erzählt uns in diesem Interview, welche Nebenwirkungen sie als Folge des Impfstoffs hatte und wie sie mit all der Aufmerksamkeit umgeht, die ihr zuteil wurde, nachdem die Nachricht über ihre Teilnahme an der Studie an die Öffentlichkeit gelangt war.