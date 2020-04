Allergie oder Corona? Diese 4 Fragen können dir helfen, es herauszufinden

Beides ist aktuell leider weit verbreitet. Über das Coronavirus sprechen wir im Moment natürlich häufiger. Aber jahreszeitlich bedingte Allergien treten in den letzten Jahren auch immer häufiger auf – wahrscheinlich als Folge des Klimawandels. Damit du dir jetzt nicht auch noch zusätzlich zu Gesamtsituation um deine Symptome Sorgen machen musst, haben wir Dr. James Hildreth , Präsident und CEO des Meharry Medical College, gebeten, uns die Unterschiede zwischen Allergie- und Corona-Symptomen zu erklären. Daraufhin hat er eine Liste mit Fragen zusammengestellt, die du durchgehen und für dich selbst beantworten kannst, um einen ersten Eindruck zu bekommen, was in deinem Körper los ist.