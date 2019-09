FragR29: Was zur Hölle ist Work-Life-Balance & wie geht das?

Ich bin ja Freelancerin, was bedeutet, dass ich kein Geld verdiene, wenn ich nicht arbeite. Somit bin ich automatisch gestresst, wenn ich mir Zeit für mich nehme, weil mich dann sofort Existenzängste plagen und ich mich in einem Gedankenstrudel verliere, auf dessen Grund ich dann letztlich davon überzeugt bin, demnächst unter einer Brücke hausen zu müssen, wenn ich jetzt noch zehn Minuten länger Pause mache oder an diesem Wochenende einfach mal nicht durcharbeite. Gleichzeitig bin ich natürlich viel freier als Personen in einer Festanstellung, was mich unglaublich flexibel macht und zufrieden stimmt, da ich mir so auch einfach mal einen Donnerstag frei nehmen, montags etwas später anfangen oder von heute auf morgen beschließen kann, für ein paar Wochen in Kopenhagen zu wohnen. Ziemlich super. Je nachdem, aus welchem Blickwinkel man meine Situation also betrachtet, bin ich entweder sehr gestresst oder eben auch sehr zufrieden. Vor allem aber ist da das schlechte Gewissen. Es ist da, wenn ich zu viel arbeite und es ist auch da, wenn ich zu wenig arbeite. Heutzutage sind die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit eher fließend, weil wir alle unseren Job lieben (müssen) und gerne auch in unserer Freizeit Deals abschließen oder uns mit einem potentiellen Kunden an einem Samstag auf einen Kaffee treffen. Ist das totale Verschmelzen von Berufs- und Privatleben also die perfekte, moderne Work-Life-Balance?