Menschen mit Migräne wollen, dass ihr diese 7 Dinge wisst

"Jedes Geräusch wurde unerträglich. War es das Rascheln der Bettdecke, ein lachendes Kind auf der Straße oder auch nur mein eigener in den Ohren pochender Herzschlag: In meinem Kopf vermischten sich diese Geräusche zu einem dumpfen Dröhnen", beschrieb eine unserer Autorinnen kürzlich in einem Blogbeitrag ihre jahrelangen Migräne-Attacken.