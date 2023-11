Was, wenn ich mehr als nur eine Love Language habe?

Mein Quiz lieferte mir folgendes Ergebnis: „Quality time“, also „Zweisamkeit“, brachte es mit acht Punkten auf den ersten Platz; „Geschenke“ landeten mit sieben Punkten auf Platz zwei; danach kam „Lob und Anerkennung“ („words of affirmation“) mit sechs Punkten; „Zärtlichkeit“ („physical touch“) mit fünf; „acts of service“, also „Hilfsbereitschaft“, war mit vier Punkten auf dem letzten Platz. Klar war jedenfalls: Sonderlich aussagekräftig war mein Ergebnis nicht. Interessanterweise machte ich das Online-Quiz ein paar Tage später nochmal, und wieder landete die Zweisamkeit ganz oben. Ich bin trotzdem nicht davon überzeugt, dass diese „quality time“ wirklich meine primäre Form von Liebe sein soll. Versteh mich nicht falsch: Sie ist mir trotzdem extrem wichtig – aber dasselbe gilt eben auch für die anderen Love Languages. Ich habe das Gefühl, bei diesen Quizzes geht es weniger um das Ergebnis und viel mehr darum, wie leicht es dir fällt, dich überhaupt für die Antworten zu entscheiden. Ich musste jedes Mal etwas auswählen – aber war bei fast jeder Frage total hin- und hergerissen zwischen den möglichen Optionen. Es fühlte sich für mich nie richtig an, eine Form der Liebesbekundung der anderen vorzuziehen. Ich will ihnen allen dasselbe Gewicht geben.