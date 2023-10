Die Bindungstheorie hat ein großes Problem

„They fuck you up, your mum and dad. They may not mean to, but they do. They fill you with the faults they had. And add some extra, just for you.“ (Sie machen dich kaputt, Mama und Papa. Nicht absichtlich, doch sie tun's. Sie beladen dich mit all ihren Fehlern. Und legen noch ein paar extra drauf, nur für dich.) So lautet der Text aus dem Gedicht „This Be The Verse“ von Philip Larkin aus dem Jahr 1971.