Stehe ich wirklich auf ihn – oder ist er einfach… immer da?

Genau deswegen neigen wir dazu, uns in Tagträumen und Fantasien zu unseren Crushes zu verlieren. Und wenn du andauernd in der Nähe dieser Person bist, kann es sehr schwer sein, das abzuschalten. Das hat laut Dr. Wheatley mit dem sogenannten Primary-Recency-Effekt zu tun, dem zufolge du dich am ehesten an etwas erinnert, das erst vor Kurzem passiert ist. Wenn du also an einem Donnerstag den ganzen Tag mit einer Person zusammengearbeitet hast, auf die du stehst, denkst du am selben Abend vermutlich eher an diesen Menschen als an die heiße Kellnerin, die dir am letzten Wochenende ein Kompliment gemacht hat. Es sind diese wiederholten Interaktionen, die dafür sorgen, dass sich dein Crush derart in deinem Kopf verfängt. Gut fühlt sich das aber natürlich nur dann an, wenn diese Gefühle auch erwidert werden. „Wenn das unerwidert bleibt, bleibt auch das Dopamin-High aus.“