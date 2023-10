Ist sie eine falsche Freundin oder bloß egoistisch?

Eine Person, die ich als eine meiner besten Freundinnen betrachte, hält unsere Freundschaft oft für weniger wichtig als Dinge, die ihr etwas bringen. Wir müssen uns immer dort treffen, wo es für sie gerade praktisch ist. Sie hat kein Problem damit, mir in letzter Sekunde abzusagen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie mir nur zuhört, um an einer geeigneten Stelle das Gespräch auf sich selbst umzulenken. Ich habe außerdem den Eindruck, dass sie vor allem dann mit mir befreundet sein will, wenn es in meinem Job gerade gut läuft (ich arbeite mit Promis zusammen). Sie kann gleichzeitig aber auch so lustig und unterhaltsam sein und war in der Vergangenheit auch schon für mich da, wenn ich sie am meisten brauchte. Wie kann ich rausfinden, ob sie eine falsche Freundin ist oder bloß ein bisschen egoistisch ? Und falls sie fake ist – was mache ich dann?