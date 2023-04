Wie du mit einer Freundschaft abschließt, die ohne Erklärung endete

Was du außerdem unbedingt bedenken solltest, ist, dass jede Art von Beziehung und Freundschaft kompliziert und oft auch chaotisch ist; das gilt ebenso für ihre Trennung. Nur selten enden romantische oder platonische Beziehungen auf eine Weise, die für beide Betroffenen zufriedenstellend ist. Du solltest dennoch darauf vertrauen, dass du auch das überstehst. Manche Menschen bleiben sehr lange in der Depressions- oder der Zorn-Phase „hängen“, ohne damit abschließen zu können; den meisten gelingt es aber. Dabei kann es sogar helfen, all das Gute aus dieser Freundschaft im Kopf zu behalten und dich an den schönen Erinnerungen zu erfreuen. Denn all diese Beziehungen, all diese Kontakte, beeinflussen letztlich, wer du bist – und wirst.