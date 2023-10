Dating ist wie ein Nebenjob – & so behandle ich es auch

Alle, die schon einmal mehr als ein paar Minuten auf Dating-Apps verbracht haben, wissen, wovon ich spreche. Nach ungefähr 30 Profilen findet man eine Person, von der man glaubt, dass sie gut passen könnte. Also wischt man nach rechts. Dann muss man ein Gespräch beginnen oder führen, was nach einem langen Tag im Büro oder einer durchzechten Nacht viel Gehirnschmalz erfordert, um über ein „Hey, wie geht’s?“ hinauszukommen. Dann muss man dieses Gespräch in Gang halten. Dazu kommen noch die 15 anderen Unterhaltungen, die du über deine fünf verschiedenen Dating-Apps führst. Einige davon können zu Treffen im wirklichen Leben führen, die du dann in deine arbeitsreiche Woche einplanen musst. Und so geht es weiter.