Ich bin 29, hatte noch nie ein Date & schäme mich dafür

Ich verstehe, dass du große Angst davor hast, nie eine Beziehung führen zu können. Du kannst aber daran arbeiten, deine Zukunftsangst unter Kontrolle zu bekommen und gleichzeitig mit deiner aktuellen Situation glücklich zu sein. Wenn es uns gelingt, im Hier und Jetzt zufrieden zu sein und uns einen Überblick darüber zu verschaffen, was wir eigentlich schon erreicht und erlebt haben, fokussieren wir uns nicht so auf die unbekannte Zukunft. Dankbarkeit ist dahingehend eine gute Übung; sie hilft dir dabei, deine Gegenwart stärker zu schätzen. Dazu kannst du dir täglich morgens oder abends drei Dinge überlegen, für die du generell dankbar bist, gefolgt von drei Dingen, für die du in dir selbst dankbar bist. Es gibt viele Untersuchungen, die beweisen, dass sich diese Übungen enorm auf unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden und unseren psychologischen Zustand auswirken können, weil wir uns dabei gezielt auf das konzentrieren, was wir haben, anstatt darauf, was uns fehlt.